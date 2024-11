Wiemy, kto zawalczy zamiast Mariusza Pudzianowskiego na XTB KSW 100! Jest już cała karta walk jubileuszowej gali

Szef KSW uderzył z całej siły we freak-fighty! Mocne słowa krytyki, nie może się na to zgodzić!

Na ogłoszenie dziesiątego pojedynku musieliśmy czekać tak długo tylko dlatego, że w ostatniej chwili z rozpiski wypadł Mariusz Pudzianowski. Ostatecznie postawiono na Wrzoska, który jest niepokonany w KSW. Z pięciu walk cztery wygrał przed czasem, w tym trzy ostatnie już w 1. rundzie.

Wrzosek - Scheffel na gali XTB KSW 100

- Propozycję wystąpienia na takiej gali przyjąłem ze stoickim spokojem, lubię wyzwania i nigdy nie odmawiam. Nigdy też nie wychodzę z myślą o trzech rundach, zawsze przygotowuję się pod to, by skończyć rywala w pierwszej odsłonie. Ostatnio kilka razy się udało i teraz będzie podobnie. Matheus to duży, silny chłop, który tak jak ja lubi się bić. Uważam, że to będzie idealny rywal dla mnie - powiedział nam Wrzosek.

Karta walk gali XTB KSW 100

Mamed Chalidow - Adrian Bartosiński

Phil De Fries (Wielka Brytania) - Darko Stosić (Serbia, o pas wagi ciężkiej)

Rafał Haratyk - Marcin Wójcik (o pas wagi półciężkiej)

Robert Ruchała - Kacper Formela (o tymczasowy pas wagi piórkowej)

Arkadiusz Wrzosek - Matheus Scheffel (Brazylia)

Andrzej Grzebyk - Wiktor Zalewski

Piotr Kuberski - Damian Janikowski

Madars Fleminas (Łotwa) - Igor Michaliszyn

Dawid Śmiełowski - Aymard Guih (Francja)

Adam Brysz - Nicolae Bivol (Mołdawia)

Gdzie obejrzeć galę XTB KSW 100?

Gala XTB KSW 100 odbędzie się 16 listopada w Gliwicach. Wydarzenie będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV. Uruchomiona została już sprzedaż dostępów w serwisie KSWTV.com, z kolei sprzedaż dostępów w serwisie Canal+ ruszy 4 listopada. Wówczas też pojawią się szczegółowe informacje z tym związane.