Ciarki przechodzą przez to, co stało się z ciałem Pudzianowskiego! To dlatego wycofał się z KSW 100

Fani Mariusza Pudzianowskiego jeszcze kilka dni temu z pewnością nie zakładali, że ich idol może wycofać się z walki na jubileuszowej gali XTB KSW 100. "Dominator" w pewnym momencie powiedział jednak pas i ogłosił, że nie jest w stanie wyjść do oktagonu. Teraz portal "WP Sportowe Fakty" dotarł do kilku informatorów, którzy podzielili się informacjami na temat organizmu Pudzianowskiego. Okazuje się, że jego forma ma być beznadziejna do tego stopnia, że jego szanse na wygrane były bliskie zeru.