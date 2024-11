Znakomita wiadomość dla kibiców MMA przed wielką galą XTB KSW 100. Będą darmowe walki na żywo w internecie!

Karolina Kowalkiewicz nie oszukała losu. Rywalka była za mocna. To nie była polska noc w UFC

Khalidov pierwotnie miał walczyć o pas w swojej kategorii (waga średnia) z czempionem Pawłem Pawlakiem, ale ten doznał kontuzji i ostatecznie legenda KSW zmierzy się z niepokonanym królem dywizji półśredniej.

- Kocham wyzwania, a batalia z niepokonanym, znacznie młodszym rywalem jest wyzwaniem z gatunku tych najtrudniejszych - powiedział Khalidov. - Dla mnie to zaszczyt, że będę mógł dzielić klatkę z Mamedem. Jednak gdy drzwi się zamkną, zrobię wszystko, by wygrać i to jak najefektowniej - odpowiedział Bartosiński.

Dwie darmowe walki na gali XTB KSW 100

Walkę wieczoru poprzedzą trzy mistrzowskie pojedynki. W wadze ciężkiej Phil De Fries zmierzy się z Darko Stosiciem, w wadze półciężkiej Rafał Haratyk z Marcinem Wójcikiem, a w wadze piórkowej Robert Ruchała z Kacprem Formelą. A na karcie walk są jeszcze takie nazwiska jak Arkadiusz Wrzosek czy Damian Janikowski.

Dla kibiców MMA szykuje się zatem wyborna uczta i choć galę będzie można obejrzeć tylko w systemie PPV, to szefowie federacji w poniedziałek przekazali fanom bardzo dobrą wiadomość. Dwie pierwsze walki będą dostępne dla wszystkich za darmo na kanale KSW na YouTube. W pierwszym z darmowych pojedynków Adam Brysz zmierzy się z Nicolae Bivolem z Mołdawii, a w drugim Dawid Śmiełowski z Aymardem Guihem z Francji.

Karta walk gali XTB KSW 100

Mamed Chalidow - Adrian Bartosiński

Phil De Fries (Wielka Brytania) - Darko Stosić (Serbia, o pas wagi ciężkiej)

Rafał Haratyk - Marcin Wójcik (o pas wagi półciężkiej)

Matheus Scheffel (Brazylia) - Arkadiusz Wrzosek

Robert Ruchała - Kacper Formela (o tymczasowy pas wagi piórkowej)

Andrzej Grzebyk - Wiktor Zalewski

Piotr Kuberski - Damian Janikowski

Madars Fleminas (Łotwa) - Igor Michaliszyn

Dawid Śmiełowski - Aymard Guih (Francja)

Adam Brysz - Nicolae Bivol (Mołdawia)

Gdzie obejrzeć galę XTB KSW 100?

Gala XTB KSW 100 odbędzie się 16 listopada w Gliwicach. Wydarzenie będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV. Wykup dostęp w serwisie kswtv.com.

1⃣ Superfight3⃣ Title fights1⃣0⃣ Bouts1⃣7⃣ Ranked fighters1⃣0⃣0⃣ Reasons to watchXTB #KSW100 | Buy your PPV now on ▶️ KSWTV & @CANALPLUS_SPORT pic.twitter.com/VyWLZgLUMo— KSW (@KSW_MMA) November 11, 2024