Głośne zmiany w KSW przed jubileuszową galą numer 100. Wiadomo, co dalej z Mateuszem Borkiem

Szefowie KSW postanowili pożegnać się m.in. z Maciejem Turskim oraz Piotrem Jaroszem. Pierwszy w ostatnich latach był jednym z komentatorów gal KSW, drugi jednym z głównych sędziów. Powody takich decyzji wyjaśnił Martin Lewandowski w rozmowie z TVP Sport.

- To nie są żadne kozły ofiarne. Ci panowie są kojarzeni przede wszystkim ze środowiskiem freakowym. Czy Turski bardziej promuje freaki? Czy Jarosz częściej występuje we freakowym świecie? Szerszemu gronu jeden i drugi jest bardziej kojarzony z tamtym środowiskiem. Sami sobie zapracowali na ten wizerunek. Ja nie mam nic przeciwko nim. Dokonali wyboru, inni komentatorzy czy sędziowie takiego nie dokonali - zdradził Lewandowski.

Kto zatem zastąpi Turskiego za mikrofonem podczas jubileuszowej gali? Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy KSW, zdradził nam, że będzie to Marian Ziółkowski. Znakomity zawodnik w przeszłości kilka razy wcielił się już w rolę komentatora, więc powinien sobie poradzić bez większego problemu. Po staremu będzie z kolei na "stanowisku" prowadzącego studio. - Mateusz (Borek, red.) zostaje z nami bez zmian - dodał Rysiewski.

Gala XTB KSW 100 odbędzie się 16 listopada w Gliwicach. Wydarzenie będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV. Sprzedaż dostępów odbywa się w serwisach KSWTV.com oraz Canal+.

