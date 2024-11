Szef KSW o rozstaniu z Maciejem Turskim i o Piotrze Jaroszu. „Wiedzieli, że mi to nie pasuje”

Szef KSW o decyzjach personalnych przez XTB KSW 100

Wielkimi krokami bliża się jubileuszowa, setna gala organizacji KSW. 16 listopada w Arenie Gliwice w klatce zaprezentują się czołowe gwiazdy topowej europejskiej organizacji. Na Śląsku nie pojawią się jednak dwie osoby kojarzące się z KSW – sędzia Piotr Jarosz i komentator Maciej Turski. Pierwszy z nich jest odsunięty tymczasowo, z drugim z nich pożegnano się na stałe.

O powodach rozstania w rozmowie z „TVP Sport” wypowiedział się jeden z szefów organizacji Martin Lewandowski.

- Tych dwóch dżentelmenów za bardzo kojarzy się ze środowiskiem freakowym. Z Maćkiem Turskim mamy długą historię. Był osobą, która prowadziła medialne aktywności w Stowarzyszeniu MMA Polska. Powiedziałem mu, że mi to trochę nie pasuje. (…) Jego aktywność w tej dziedzinie się zwiększyła. Pożegnaliśmy się w ramach stowarzyszenia i czas na jakieś konsekwencje. Nie pasuje mi to wizerunkowo, żeby ktoś, kto kojarzy się z danym środowiskiem był moją twarzą – przyznał.

Ta sama sytuacja dotyczy zarówno byłego już komentatora KSW, jak i sędziego Piotra Jarosza.

- Oni są za bardzo kojarzeni ze środowiskiem freak-fightowym. Wiedzieli, że mi to nie pasuje. Od pięciu lat mówię, że tak jest. To czas ponoszenia konsekwencji. Pływasz w czymś takim i dziwisz się, że jesteś z tym kojarzony. (...) Nie obraziłem się na nich, ale nie pasują nam do obecnego wizerunku. Pracowali na to od lat. Mamy prawo podjąć taką decyzję. Nie chcemy się tylko przyglądać, ale zająć aktywne stanowisko – dodał Lewandowski.

Kiedy gala XTB KSW 100?

Gala XTB KSW 100 odbędzie się już 16 listopada w Arenie Gliwice. W walce wieczoru Mamed Khalidov zmierzy się z Adrianem Bartosińskim. Oprócz nich w klatce pojawią się m.in. Phil De Fries, Darko Stosić, Robert Ruchała, Piotr Kuberski czy Damian Janikowski.