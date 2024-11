Ciarki przechodzą, co dzieje się u Mameda Khalidova tuż przed KSW 100! Zdrętwiało mu całe ciało

Marianna Schreiber właśnie ogłosiła to fanom! Nie ukrywa ekscytacji, tym będzie żył cały internet!

Fani Mameda Khalidova z niecierpliwością czekają na jego kolejną walkę w federacji KSW po tym, jak po raz ostatni zameldował się on w oktagonie podczas walki z Tomaszem Adamkiem na specjalnej gali KSW EPIC. Teraz legendarny zawodnik KSW ma spotkać się w klatce z Adrianem Bartosińskim. Mamed Khalidov od dłuższego czasu wylewa siódme poty na sali treningowej, aby w PreZero Arenie Gliwice zaprezentować się najlepiej, jak tylko się da, nie zapominając również o tym, że na kilkanaście dni przed jubileuszową galą ważna jest regeneracja jego organizmu. W tym celu, podobnie chociażby jak Artur Szpilka i wielu innych sportowców, wchodzi do wanny wypełnionej wodą i lodem pomimo tego, że wielu osób nazwałoby to katuszami. Po pierwszym uderzeniu zimna, ciało Khalidova zaczyna drętwieć.

- (...) Teraz to już nie jest zimno, bo mi wszystko zdrętwiało. Ale na pewno ta woda jest cieplejsza, niż u Artura Szpilki. On to ma najzimniejszą, ma lepszą wodę - żartował sobie ze "Szpili" Khalidov siedząc po szyję w lodowatej wodzie na specjalnym nagraniu, które opublikował na Instagramie.

Legendarny zawodnik KSW, który często żartuje sobie z byłego pięściarza i wbija mu, nomen omen szpile, w ten sposób chciał zażartować z Artura i jego specjalnej lodówki z zimną wodą, której ten używa do regeneracji przed kolejnymi walkami.

Regeneracja organizmu lodowatą kąpielą - czy warto?

O ile wchodzenie do lodowatej wody może wydawać się mało przyjemne, to zabieg ten ma zbawienne skutki dla zawodowych sportowców, dla których liczy się szybka regeneracja. Niska temperatura obkurcza bowiem naczynia krwionośne, redukuje wszelkie obrzęki, a także pomaga uśmierza ból, ma działanie przeciwzapalne, a dodatkowo powoduje zmniejszenie tzw. zakwasów.