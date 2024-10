Brak sukcesów i gorszy okres w karierze niejednokrotnie rzuca się cieniem nie tylko na formę poszczególnych zawodników, ale również może przerodzić się w poważne problemy ze zdrowiem, jak chociażby depresja. W przeszłości Mamed Khalidov ujawnił, że sam zmagał się z tą chorobą, kiedy w jego rekordzie zaczęły pojawiać się kolejne porażki i nie przypominał on w klatce samego siebie sprzed lat. Telewizja "Viaplay" zrealizowała specjalny materiał, w którym przytoczyła historię przede wszystkim gwiazdora KSW, a jeden z głównych bohaterów jubileuszowej gali XTB KSW 100 wprost przyznał, że na początku miał ogromny kłopot z zaakceptowaniem faktu, że depresja mogła dopaść również i jego.

- (...) Natłok taki, takie śmieci w głowie miałem i one w życiu codziennym - na treningu, na walce one były - dodał gwiazdor KSW ujawniając, co jeszcze niedawno działo się w jego głowie na co dzień, kiedy nie mógł poradzić sobie z chorobą.