Wzburzony Mariusz Pudzianowski wyjawił prawdę o swoim organizmie! Skutki uboczne dopadły go po latach

Wielkim zaskoczeniem dla wielu fanów federacji KSW było wyznanie Mariusza Pudzianowskiego, że ten musi wycofać się z walki na jubileuszowej gali XTB KSW 100. Portal "WP Sportowe Fakty" dotarł do informatorów, którzy ujawnili, że ciało "Dominatora" się zbuntowało i ten nie był w stanie zbudować odpowiedniej formy. Teraz do sprawy, wyraźnie wzburzony odniósł się sam zainteresowany i wyznał, że w jego przypadku doszło do przetrenowania.