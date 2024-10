Mariusz Pudzianowski ledwo żywy wrzucił nagranie do sieci! Wyszedł na czworaka, trudny okres przed legendą KSW

Bijatyka za kulisami konferencji FAME: The Freak! Taazy i Alberto rzucili się sobie do gardeł, wielka zadyma

To koniec CLOUT MMA?! Najczarniejszy scenariusz włodarzy ma się realizować na naszych oczach, szokujące doniesienia o federacji

Erupcja wulkanu to pikuś przy tym, jak wybuchnął Denis Załęcki na wizji! Rzucił się na Marconia, grozi odwołaniem walki na FAME: The Freak

Kilka dni temu pisaliśmy, że rywalem Pudzianowskiego będzie ktoś z trójki: Łukasz Parobiec, Errol Zimmerman, Oli Thompson. Decyzja należy do teamu "Pudziana" i ma być podjęta najpóźniej do końca tego tygodnia. Były strongman wciąż się zatem zastanawia na kogo postawić, ale jednocześnie wylewa hektolitry potu na macie. I to dosłownie!

Pudzianowski trenuje zapasy z Labrygą. "Maszyna, a nie dziadek"

W czwartek wstawił na swoje media społecznościowe krótkie wideo po zapasach z Denisem Labrygą. - Ciężko było. Jestem dziadek - powiedział Pudzianowski. - Maszyna, a nie dziadek - odpowiedział mu Labryga. Panowie trenowali w warszawskim klubie WCA i po nagraniu widać, że dali z siebie wszystko. "Wyjście z sali na czworaka. Oj ciężkie te 7 tygodni będzie" - napisał strongman. Wszystko zatem wskazuje na to, że "Pudzian" rozpoczął właśnie najtrudniejszy okres przygotowań przed jubileuszową galą w Gliwicach.

Pudzianowski wystąpi na gali XTB KSW 100

Pudzianowski powróci do klatki półtorarocznej przerwie i dwóch porażkach z rzędu. W dwóch ostatnich walkach musiał uznać wyższość Mameda Khalidova oraz Artura Szpilki. I sądząc po nazwiskach jego potencjalnych rywali na XTB KSW 100, to najbliższy pojedynek także zapowiada się na arcytrudne wyzwanie.