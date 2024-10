i Autor: SE Mariusz Pudzianowski

nie mógł zwlekać

Mariusz Pudzianowski nie mógł dłużej czekać. Podjął decyzję tuż po ogłoszeniu jego walki na KSW 100. Potworne męki

Waldemar Kowalski 10:51

Fani Mariusza Pudzianowskiego z niecierpliwością czekali na jego kolejną walkę w federacji KSW i jak można było się spodziewać, dojdzie do niej podczas specjalnej, jubileuszowej gali KSW 100, która odbędzie się w listopadzie w Gliwicach. Do pojedynku pozostało się już bardzo niewiele czasu i były siłacz nie mógł już zwlekać. Postanowił on nie tylko szlifować swoją formę fizyczną, ale również wrócić na matę, aby przypomnieć sobie co nieco o zapasach.