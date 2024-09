Serce zamarło nam po niespodziewanym oświadczeniu Mameda Khalidova. Nagła wiadomość wywołała olbrzymie zamieszanie

Mamed Khalidov o kulisach walki na XTB KSW 100. On i Andrzej Kostyra nie wytrzymali! Wybuchnęli śmiechem [WIDEO]

Tomasz Adamek szczerze na temat swojej religii! Pokazał to Kubie Wojewódzkiemu, musiał to zrobić

Tak wygląda nowa dziewczyna Mini Majka. Gorące zdjęcia pięknej ukochanej freak-fightera, to gwiazda "Hotelu Paradise"!

Co za zdjęcia!

Mamed Khalidov wraca do klatki na KSW 100

Po kontuzji, jakiej Mamed Khalidov nabawił się na początku rok w walce z Tomaszem Adamkiem na specjalnej gali XTB KSW EPIC, legendarny zawodnik polskiej organizacji, naturalnie nie mógł stoczyć kolejnego pojedynku, zanim jego ręka w pełni się nie zagoiła. Teraz jednak Khalidov jest gotowy na KSW 100, które odbędzie się 16 listopada w PreZero Arenie Gliwice. Khalidov, który będzie mierzył się z Adrianem Bartosińskim, mistrzem KSW w wadze półśredniej, w ostatnim czasie znów udzielił kilku wywiadów i zaczął publikować sporo postów i relacji odnoszących się do jego najbliższego pojedynku. Jednym z ostatnich wywołał niemałe zamieszanie, kiedy postanowił opublikować na Instagramie zdjęcie siebie wpatrzonego w otaczającą go wodą i dość krótkim podpisem mówiącym o tym, że przyszedł już czas. W tym momencie serca fanów mogły zabić szybciej, jednak nie chodzi na szczęście o ewentualną emeryturę Khalidova, a mocniejsze treningi i przyciśnięcie w okresie przygotowawczym przed KSW 100.

Niespodziewana wiadomość Mameda Khalidova! Wywołał lawinę

- Już czas kochani, zaczynamy mocne przygotowania🥊Pozdrawiam was i do zobaczenia - napisał krótko w mediach społecznościowych legendarny zawodnik KSW jasno dając do zrozumienia, że nie będzie się oszczędzał przed walką z Adrianem Bartosińskim i przygotuje najlepszą formę, jaką tylko będzie mógł. Niedawne nagrania z treningów Mameda już pokazywały, że ten pomimo 44. lat na karku dalej jest niezwykle zwinny, wspinając się bez problemu po linie aż pod sam sufit sali treningowej.

Zobaczcie, jak zmienił się wygląd Mameda Khalidova, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Kibice nie mogą doczekać się kolejnej walki Khalidova

Wpis, jakie Khalidov zamieścił na Instagramie naturalnie od razu zaczął cieszyć się olbrzymią popularnością, a kibice zawodnika KSW nie ukrywali, jak bardzo czekali na jego powrót do klatki i jak mocno trzymają za niego kciuki. - Czekamy w Gliwicach na walkę - napisała do Mameda jedna z fanek. - Bilety kupione 🔥 powodzenia!!🚀 - dodała kolejna z kobiet. - Piękne ujęcie👌trzymam kciuki Mamed - wspiera Khalidova jeden z internautów.