Wielka konsternacja! Martwią się o Mameda Khalidova. Niepozorny wpis zamienił się w wielkie obawy o gwiazdora KSW

Wśród największych polskich sportowców nie brakuje zawodników, którzy są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych, w ten sposób budując jeszcze mocniejszą więź ze swoimi fanami. Do tej grupy zalicza się również Mamed Khalidov, który regularnie publikuje kolejne posty i relacje, a przy okazji nie szczędzi dosadnych komentarzy chociażby pod adresem innych zawodników, jak m.in. Artur Szpilka. Tym razem jeden z legendarnych już zawodników federacji KSW postanowił opublikować zdjęcie wykonane podczas jednego z ostatnich wydarzeń i w opisie do zdjęcia zwrócić się do internautów w dwóch słowach. Niepozorny, jak mogłoby się wydawać, post Khalidova, jakich pełno w internecie sprawił jednak, że niektórzy mogli poczuć się zmartwieni o swojego idola.

- Pozdrawiam was - napisał tylko krótko Mamed Khaidov pod zdjęciem, na którym widać go w centralnym planie fotografii, jednak z czapką na opuszczonej do dołu głowie. Fotografia na pierwszy rzut okaz niewyróżniająca się niczym sprawiła, że większość internautów również zaczęło pozdrawiać idola KSW i życzyć mu chociażby miłego dnia. Jeden z fanów legendarnego zawodnika poczuł się jednak zaalarmowany doborem zdjęcia przez Mameda.

- Wszystko ok? - postanowił zapytać zmartwiony fan obawiający się, że w życiu prywatnym lub zawodowym legendarnego zawodnika KSW może obecnie nie dziać się najlepiej. Jego zdanie podzielił również kolejny z mężczyzn, który polubił wiadomość. Odpowiedzi od Khalidova do tej pory się jednak nie doczekali.