Vlog Andrzeja Kostyry

Mamed Khalidov o kulisach walki na XTB KSW 100. On i Andrzej Kostyra nie wytrzymali! Wybuchnęli śmiechem [WIDEO]

Mamed Khalidov szykuje się do pojedynku na jubileuszowej, setnej gali XTB KSW 100. Jego rywalem w superfighcie będzie mistrz kategorii półśredniej Adrian Bartosiński. Wielu fanom nie podobało się to zestawienie i fakt, że pojedynek będzie toczył się na dystansie trzech rund. - Na pewno to nie jest moja wina, że w walce wieczoru będzie trzyrundowa walka. Ci, którzy są zawiedzeni, mogą nie oglądać – żartował Khalidov.