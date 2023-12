Dom Mariusza Pudzianowskiego zwala z nóg! Tak mieszka Pudzian. Zzielenieliśmy z zazdrości

Padliśmy widząc, jak Arkadiusz Tańcula spędzał Wigilię. Dla wielu osób to nie do przyjęcia

Życie prywatne największych gwiazd sportu niezmiennie interesuje fanów, którzy nierzadko chcieliby zajrzeć w każdy zakamarek i zobaczyć to, co dzieje się na co dzień u ich ulubieńców. Nie inaczej jest również w przypadku Mariusza Pudzianowskiego. Były strongman, a obecnie jeden z największych gwiazdorów federacji KSW niechętnie jednak dzieli się swoim życiem prywatnym, jednak niekiedy sam ujawnia nieznane do tej pory fakty ze swojego życia, jak chociażby prawdę o swojej mamie, czy pokazuje małe fragmenty swojego pięknego domu. A okazuje się, że "Pudzian" może pochwalić się przepiękną posiadłością.

Tak mieszka Mariusz Pudzianowski! Dom gwiazdora KSW wielu zwali z nóg. Siłacz ma ogromną posiadłość

Ze względu na ogromną rozpoznawalność, Mariusz Pudzianowski musiał zadbać przy budowie swojego domu o to, aby nieproszeni goście nie tylko nie mieli wstępu na jego posiadłość, ale również nie mogli zobaczyć za dużo zza ogrodzenia. To właśnie dlatego ogromne podwórze otoczone jest wysokimi krzewami, przez którego trudno cokolwiek dostrzec. Dzięki temu Pudzianowski może korzystać ze swojej altany oraz ogromnego terenu, aby chociażby relaksować się w letnie wieczory na świeżym powietrzu. Samo wnętrze domu również robi ogromne wrażenie.