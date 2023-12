Mama Mariusza Pudzianowskiego przeżyła prawdziwą katorgę! Dopiero teraz wydało się, co działo się w domu gwiazdora KSW. "Matka tylko wpadała ze ścierą "

Rodzice Mariusza Pudzianowskiego bez dwóch zdań mogą być dumni z tego, co udało się osiągnąć ich dziecku. "Pudzian" po tym, jak został gwiazdą sportów siłowych i stał się jednym z najlepszych strongmanów w historii, później został również jednym z najważniejszych zawodników w federacji KSW, przez lata zapewniając masę emocji podczas swoich kolejnych walk. Pudzianowski w rozmowie z Krzysztofem Ferencem na kanale "Olimp Sport Nutrition" na YouTube nie ukrywał, co zrobił w przeszłości chociażby dla swojego ojca, który to zaszczepił w Mariuszu miłość do sportu i ciężarów. Przy okazji opowiedział również nieco o swoich relacjach z braćmi oraz o tym, co przeżywała ich mama.

Wydało się, co mama Mariusza Pudzianowskiego przeżyła z gwiazdorem KSW i jego braćmi. Prawda wyszła na jaw po latach

Jak nietrudno się domyślić, trzech synów pod jednym dachem przekładało się przede wszystkim na sporą rywalizację w domu oraz fakt, że bracia Pudzianowscy często dochodziło między nimi do braterskich strać. Mama Mariusza Pudzianowskiego robiła więc wszystko, aby przywrócić porządek w domu i przerywała ich sposób spędzania wolnego czasu stanowczo.

- W domu mimo tego, że byłem środkowy, to tłukłem wszystkich (śmiech)… Śmieję się z tego wszystkiego, ale sam wiesz – jak w domu jest trzech chłopaków, to matka tylko wpadała ze ścierą „Uspokoicie się, czy nie?!”. A my co? Trzech braci, to się laliśmy - wyznał były strongman wracając wspomnieniami do czasów swojej młodości ujawniając, że ich mama nie miała łatwego życia z trzema synami pod jednym dachem.