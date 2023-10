Dom Mariusza Pudzianowskiego sprawił, że nogi się pod nami ugięły! Posiadłość jak z bajki, gwiazdor KSW ma tu wszystko

O kolejnej walce Jacka Murańskiego może zrobić się głośno. Do klatki ma wkroczyć Amadeusz Ferrari. To może być krwawa jatka

Mariusz Pudzianowski bez dwóch zdań zalicza się do grona ikon polskiego sportu i trudno wyobrazić sobie kogokolwiek, kto nie spotkałby się z nazwiskiem zasłużonego strongmana oraz gwiazdora federacji KSW. "Pudzian", doskonale zdaje sobie sprawę ze swojego statusu i stara się być przykładem dla innych, co potwierdza chociażby jego ostatnie działanie, które poruszy nawet serce z kamienia. Przez lata swojej kariery Pudzianowski dorobił się również niemałego majątku oraz pięknego domu. O ile gwiazdor KSW dba o swoją prywatność, to czasami pokazuje fanom to, jak na co dzień mieszka. A może pochwalić się piękną posiadłością.

Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Dom gwiazdora KSW zapiera dech w piersiach, piękna posiadłość

Ze względu na prywatność, posiadłość należąca do Mariusza Pudzianowskiego otoczona jest nie tylko masywnym ogrodzeniem, ale również wysokimi tujami, dzięki którym były strongman może czuć się nieobserwowany. To znacznie pomaga mu w wykorzystaniu ogromnego podwórza, które służy mu podczas letnich miesięcy do ćwiczeń, nawet tych najbardziej wymagających. Nie brakuje tam również niemałej altany, w której "Pudzian" może się relaksować. Ze względu na nadmiar obowiązków, gwiazdor federacji KSW nie ma zbyt wiele czasu, aby przemieszczać się w wiele miejsc, dlatego jego dom wyposażony jest w niemal wszystko, co tylko potrzebne mu do pracy - również w okazałą siłownie. Zobaczcie sami, zaglądając do galerii zdjęć poniżej!