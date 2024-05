Tak mieszka Mamed Khalidov. Aż zakręciło się nam w głowie! Co za niesamowita posiadłość

To naprawdę się stało!

Mamed Khalidov to gwiazda, której fanom sportów walki nie trzeba przedstawiać. Polak z czeczeńskimi korzeniami budował wielką historię KSW w naszym kraju. W największej federacji w Europie zadebiutował w 2007 roku i stoczył łącznie w niej 27 występów. Wraz z rozkwitem MMA w Polsce, Khalidov stał się jedną z czołowych twarzy federacji, a jego zarobki rosły z występu na występ.

Tak mieszka Mamed Khalidov. Ma niesamowitą posiadłość

Mamed Khalidov był mistrzem dwóch kategorii wagowych KSW – półciężkiej i średniej. W ostatnich latach pokonywał m.in. Mariusza Pudzianowskiego czy Scotta Askhama. Od 2020 roku przegrał jedynie z Roberto Soldiciem. Szefowie KSW wielokrotnie podkreślali, że walki z jego udziałem są jednymi z najdroższych w historii europejskiego MMA.

Mimo to, Mamed pozostał sobą, co pozwala mu zatrzymać wielką sympatię kibiców. Wielki prestiż łączył się także z wielkimi zarobkami. Gwiazdor KSW rzadko pozwala wpuścić kamery do swojego życia prywatnego. Stało się tak jednak m.in. podczas kręcenia serialu dokumentalnego dla Viaplay „Tytani KSW”. Dzięki temu wiadomo, jak wygląda jego niesamowita posiadłość pod Olsztynem.

Mamed Khalidov – kim jest?

Mamed Khalidov to polski zawodnik MMA urodzony w Groznym. Gdy miał 17 lat, w wyniku wojny, jego rodzina uciekła do Polski. Khalidov otrzymał obywatelstwo naszego kraju w 2010 roku, trzy lata po pierwszym występie dla KSW.

Zawodnik KSW jest żonaty z Polką Ewą. Razem z ukochaną wychowują dwójkę synów Jasina i Kerima.

