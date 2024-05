i Autor: FAME MMA materiały prasowe Norman Parke, Paweł Tyburski

Norman Parke zwyzywał Pawła Tyburskiego od najgorszych! Wysłał pilną wiadomość do FAME MMA, jest gotowy na walkę choćby jutro

Waldemar Kowalski 12:40

Przez swoje zachowanie względem Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego, Paweł Tyburski zapisał się na kartach freak fightów, lecz nie jest powód do dumy. Federacja szybko podjęła decyzję o wyrzuceniu Tyburskiego z walki z Michałem "Wampirem" Pasternakiem na FAME 21, ale Normanowi Parke to nie przeszkadza. Były mistrz wagi lekkiej KSW w mediach społecznościowych napisał, że jest w stanie nawet w sobotę zmierzyć się z Tyburskim, jeśli tylko federacja ściągnie go do Polski.