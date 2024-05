Paweł Tyburski wyrzucony z FAME MMA! Błyskawiczna reakcja po brutalnym ataku na Don Kasjo, mamy oświadczenie organizacji

Michalczewski zadzwonił do Szpilki po ekspresowej porażce z Wrzoskiem! Zdradził, co mu powiedział

Pomiędzy Kasjuszem Życińskim i Pawłem Tyburskim mocno iskrzyło już podczas programu "F2F" Tyburskiego z Michałem Pasternakiem. Podczas konferencji promującej galę FAME 21 niedoszły już rywal "Wampira" nie utrzymał nerwów na wodzy i brutalny sposób zaatakował Don Kasjo, przez co ten udał się najpierw do medyków, a później musiał zostać przewieziony do szpitala ze względu na uraz głowy. Tyburski, w opublikowanym w mediach społecznościowych po całym zajściu materiale, zdawał się nie mieć wyrzutów sumienia, jednak jego działania zmusiły federację do błyskawicznej decyzji o tym, aby wykluczyć go z szeregów organizacji. Zaledwie kilkanaście godzin po ataku na Don Kasjo federacja poinformowała, że Tyburski nie jest już zawodnikiem FAME MMA.

- W odpowiedzi na skandaliczne zachowanie Pawła Tyburskiego podczas wczorajszej konferencji, zarząd federacji podjął decyzję o dyskwalifikacji zawodnika. Jednocześnie zapewniamy, że Michał Pasternak wystąpi na gali FAME 21. O szczegółach dotyczących nowego zestawienia poinformujemy do końca dnia. - czytamy w oświadczeniu organizacji FAME MMA

Wciąż nie wiadomo, co ze stanem zdrowia Kasjusza Życińskiego oraz czy jego walka z Alanem Kwiecińskim na FAME 21 dojdzie do skutku. Na nowego rywala czeka z kolei Michał Pasternak, który pierwotnie miał skrzyżować rękawice z Tyburskim.