„Super Express”: – Jeszcze kilka lat temu zbierałeś pieniądze, by wykupić swój kontrakt i mieć szansę zawalczyć o umowę z KSW. Teraz na XTB KSW 100 zawalczysz w walce wieczoru z legendą Mamedem Chalidowem. Historia jak z filmu?

Adrian Bartosiński: – Niedawno liczyłem, że debiutowałem w MMA 18 listopada 2017 roku. Siedem lat kariery i biję się z Mamedem Chalidowem. Poszło w miarę sprawnie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kiedyś samym marzeniem było dostać się do KSW. Po pierwszej i drugiej walce pomyślałem, że fajnie byłoby zdobyć pas. Teraz myślę o takich superwalkach.

– Twoja pierwsza myśl, gdy zadzwoniła KSW z propozycją walki z Mamedem?

– Medialnie w KSW nie mogło mi się trafić nic lepszego. Ale nie było euforii, bo miał się bić z nim Paweł Pawlak (mistrz KSW w wadze średniej, klubowy kolega Bartosińskiego – red.). Jest trochę radości, ale to dla mnie głupia sytuacja, bo musiałbym się cieszyć, że nie zawalczy mój kolega z powodu kontuzji. Podchodzę do tego w sposób stonowany.

– W twoim kontekście mówiło się m.in. o walce z Andrzejem Grzebykiem czy z Cezarym Oleksiejczukiem, z którym jesteście skonfliktowani.

– Była dogadana walka z Grzebykiem, ale nie mieli innego rywala dla Mameda. Dopiero kilka dni temu dowiedziałem się, że jest możliwość takiego pojedynku. Dostałem pytanie i powiedziałem, że oczywiście, bierzemy tę walkę.

– Mówi się, że by zbudować legendę, trzeba pokonać legendę.

– Nie do końca się z tym zgadzam. Tomasz Narkun pokonał Chalidowa, a nie został legendą. Nie zbudował swojego dziedzictwa. Musisz mieć w sobie to coś.

– A ty masz to coś?

– Nie wiem, czy nie brakuje mi tej skromności. Taki jest na przykład Mamed Chalidow czy Michał Materla. Może ludzie jako ikony bardziej patrzą na takich zawodników. Ja będę dobrym, topowym zawodnikiem, niekoniecznie legendą.

– Mamed jest od lat na szczycie polskiego MMA. Nie obawiasz się, że z całą otoczką jubileuszowej gali może pojawić się w twojej głowie jakaś bariera?

– Jedyne, co może mnie blokować, to mój styl bycia, bo lubię pożartować. Byłoby mi głupio robić to wobec Mameda, bo po prostu nie wypada. Mam do niego za duży respekt. Gdyby to był ktoś z zagranicy, to może byłoby inaczej.

