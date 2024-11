Damian Janikowski zyskał na zamieszaniu przed KSW 100. Poskromi niedoszłego rywala Khalidova?

Biją na alarm widząc, co dzieje się z Mariuszem Pudzianowskim! Fani siłacza apelują do gwiazdora KSW

Piotr Kuberski szybko wyrobił sobie pozycję w KSW. Były mistrz FEN zadebiutował w tej federacji 11 listopada zeszłego roku, a dwanaście miesięcy później po dwóch walkach był blisko pojedynku o pas. Po marcowej wygranej z Michałem Materlą jest obecnie drugim zawodnikiem rankingu tej dywizji w KSW, ale ewentualna porażka z trzecim Damianem Janikowskim może pokrzyżować mu plany.

Janikowski zyskał na zamieszaniu przed XTB KSW 100

Były zapaśnik, brązowy medalista igrzysk olimpijskich z Londynu, nie wykorzystał swojej mistrzowskiej szansy w lipcu na XTB KSW 96. Paweł Pawlak wypunktował go po profesorsku w każdej z pięciu rund, ale Janikowski nie zamierza się poddać w drodze na szczyt. Pech mistrza sprawił, że zyskał miejsce na karcie XTB KSW 100 i sprawdzi potencjalnego pretendenta w hicie wagi średniej. Wygrana znacząco przybliżyłaby go do drugiej szansy na pas.

Zmierzy się jednak z Kuberskim, który ma serię 11 zwycięstw z rzędu. - Jestem zawodnikiem, który walczy ciekawie. Większość walk kończę przed czasem - mówi 36-latek, rozpatrywany przed jubileuszową galą także wśród potencjalnych rywali Mameda Chalidowa. Ostatecznie legenda KSW zmierzy się w walce wieczoru XTB KSW 100 z niepokonanym Adrianem Bartosińskim.

Kto walczy na KSW 100? Karta walk

Walka wieczoru | Main event:

83,9 kg/185 lb: Mamed Chalidow #1 (36-8-2, 16 KO, 16 Sub) vs. Adrian Bartosiński #C (15-0, 11 KO, 2 Sub)

Karta główna | Main card