KSW 96 RELACJA NA ŻYWO: Przepiękny nokaut backfistem! Czas na walkę Paczuskiego

KSW 96 WYNIKI LIVE:

Walka wieczoru:

(83,9 kg): Paweł Pawlak vs Damian Janikowski - o mistrzostwo w wadze średniej

Karta główna:

(52,2 kg): Maria Silva vs Ewelina Woźniak

(83,9 kg): Radosław Paczuski vs Kacper Karski

(77,1 kg): Hugo Deux vs. Adam Brysz - wygrana przez KO w 2. rundzie

vs. - wygrana przez KO w 2. rundzie (72 kg): Maciej Kazieczko vs Welisson Paiva - wygrana przez TKO w 3. rundzie

vs - wygrana przez TKO w 3. rundzie (70,3 kg): Bartłomiej Kopera vs Dawid Śmiełowski - wygrana jednogłośną decyzją sędziów

vs wygrana jednogłośną decyzją sędziów (120,2 kg): Marek Samociuk vs Denis "Flinston" Górniak - wygrana przez TKO w 1. rundzie

vs - wygrana przez TKO w 1. rundzie (65,8 kg): Michał Domin vs Isai Ramos - wygrana przez TKO w 2. rundzie

Przed galą XTB KSW 96 nie udało się uniknąć zamieszania. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach doszło do sporych zmian na karcie walk. Wypadły z niej starcia Karoliny Owczarz z Sandrą Succar i Hugo Deux z Nicolae Bivolem. Nowych rywali w ostatniej chwili otrzymali Radosław Paczuski i Maciej Kazieczko. Najważniejsza walka jest jednak niezagrożona - w main evencie Paweł Pawlak stanie do drugiej obrony tytułu w wadze średniej. Będzie to też jego druga walka z Damianem Janikowskim, który postara się zrewanżować za porażkę po jednogłośnej decyzji sędziów. Tym razem ich starcie może potrwać nawet 5 rund, więc z pewnością uda się wyłonić tego lepszego. Wcześniej w klatce zmierzą się Ewelina Woźniak i Maria Silva, a przed nimi Paczuski z Kacprem Karskim, który wszedł na zastępstwo za Dominika Humburgera. Ważnym wydarzeniem gali będzie też debiut Denisa "Flinstona" Górniaka - jego rywalem w wadze ciężkiej będzie Marek Samociuk.