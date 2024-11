i Autor: Screen/KSW

KSW 100

Robert Ruchala oświadczył się na środku klatki! Obronił pas i poprosił ukochaną o rękę podczas XTB KSW 100

To była walka pełna emocji. Robert Ruchała walczył z Kacprem Formelą o pas mistrzowski. 26-latek wykonał zadanie w 100% i pokonał swojego rywala w najmniej odpowiednim momencie. Ruchała został złapany od tyłu, ale błyskawicznie się wywinął i dosiadł rywala ubijając go w parterze. Po walce Ruchała zaprosił do oktagonu swoją partnerkę i się jej oświadczył.