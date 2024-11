Kolejne legendy uhonorowane na KSW Hall of Fame! Paweł Nastula i Andrzej Janisz otrzymali specjalne odznaczenia, wzruszające sceny

KSW 100. Kolejność walk XTB KSW 100: Khalidov vs Bartosiński 16.11.2024 [KTO WALCZY?]

Hall of Fame w KSW została utworzona po blisko 20 latach działania i organizacji niespełna 90 wydarzeń. Pierwszym uhonorowany w galerii sław został Łukasz "Juras" Jurkowski - jeden z pierwszych zawodników KSW oraz wieloletni komentator. Oficjalna ceremonia wprowadzenia Jurkowskiego do Hall of Fame odbyło się podczas gali XTB KSW 83: Colosseum 2.

Do Jurkowskiego dołączył legendarny komentator sportów walki w Polsce - Andrzej Janisz oraz medalista olimpijski w judo - Paweł Nastula.

Całe wydarzenie miało bardzo oficjalny charakter, a uhonorowani otrzymali specjalne odznaczenia w postaci pierścienia.

Ladies and gentlemen, welcome to the KSW Hall of Fame: Andrzej Janisz. 🎙️A voice synonymous with KSW, Janisz has brought life, passion, and unforgettable moments to every event. For decades, he has been the heartbeat of Polish MMA, narrating the stories of legends.Thank you,… pic.twitter.com/gB2uHrfp0x— KSW (@KSW_MMA) November 16, 2024