- Ten trener to mnie wszędzie sprzedaje z tym. Zdarzyło mi się raz po drinku wyjść do walki, ale nieświadomie. Potrzebowałem kawy, czułem się trochę zamulony, a zaraz miała być walka. Nigdzie nie mogłem znaleźć kawy. To było na EFC 50 w Afryce! Było stoisko, gdzie lali napoje energetyczne. Poszedłem tam z trenerem i poprosiłem o jedną sztukę. Mój angielski nie był i nie jest rewelacyjny – zaczął opowieść Haratyk w rozmowie z „Super Expressem”.