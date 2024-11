Tak mieszka Lexy Chaplin. Wynajmuje skromniutkie mieszkanie. Małą przestrzeń urządziła bardzo przytulnie

Szymon Kołecki wraca do walk! Po ponad trzyletniej przerwie, medalista olimpijski zawalczy z byłym zawodnikiem UFC | Andrzej Kostyra

Tak wygląda mieszkanie Lexy Chaplin

Inluencerka mieszka z 3 kotami, co doskonale widać po stanie mebli i ścian - podrapanych przez zwierzaki. Po wejściu do mieszkania i przejściu przez niewielki korytarz, oczom ukazuje się sporych rozmiarów salon, z ogromną kanapą postawioną naprzeciwko telewizora. Pod ekranem, na szerokiej szafce znalazły się książki. Są one bardzo ważną częścią wystroju dla byłej twarzy organizacji CLOUT MMA, nawet jeśli nie wszystkie udaje się jej przeczytać. Lexy jest bardzo religijna. W mieszkaniu nie brakuje więc również świętych obrazków oraz krzyża. Jak mówi sama influencerka, modli się ona dwa razy dziennie - rano i wieczorem.

Skromne mieszkanie, wypasione Porsche w garażu - tak żyje Lexy

Salon połączy jest z aneksem kuchennym oraz niewielką jadalnią, w której znalazł się okrągły stół. Kuchnia Lexy nie zalicza się do największych i najobszerniejszych, jednak nie stanowi to dla influencerki wielkiej przeszkody. Sama bowiem nie gotuje zbyt wiele i nadal uczy się gotować. Łazienki w mieszkaniu Lexy - bowiem są aż dwie, nie odstają metrażem od reszty mieszkania. Jedna z nich znajduje się niedaleko salonu, druga połączona jest z sypialnią Chaplin. Pierwsza z nich, pomimo niewielkiego rozmiaru, zmieściła w sobie nawet wannę.

Niewielkie mieszkanie obecnie spełnia jednak wszystkie potrzeby influencerki, podobnie z pewnością jak jej samochód. NA miejscu parkingowym influencerki znajduje się bowiem krwistoczerwone Posrche Macan GTS o mocy ok. 400 koni mechanicznych i wartości ok. 400-500 tysięcy złotych.