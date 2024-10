Marcin Różalski właśnie to ogłosił! Koniec kariery legendy polskich sportów walki, te słowa nie pozostawiają wątpliwości!

Don Kasjo nagle to ogłosił! To będzie wielka roszada na karcie walk, czeka nas hitowe starcie?

Marcin Różalski postanowił powiedzieć wprost o swoim końcu kariery. Po pokonaniu Mariusza Jacha, sportowiec powiedział wprost, że nie będzie już więcej walczył. Jego słowa poruszają dogłębnie i bez wątpienia przejda do historii polskiego sportu.

Marcin Różalski zakończył karierę. Szczere słowa sportowca na sam koniec jego drogi

Różalski przez lata był jedną z największych ikon polskiego MMA i przy okazji swojego ostatniego pojedynku powiedział wprost, że dziękuje za lata kariery.

- Czas mnie nie oszczędza. Ta walka i przygotowania pokazały mi, że najwyższy czas powiedzieć: "dziękuję". Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Ludzie mnie znają i wiedzą, że gdy coś powiem, to się tego trzymam. I mam nadzieję, że to będzie pretekstem, że nigdy do wyczynowego sportu nie wrócę, aczkolwiek w sporcie zostanę. Nie miałem tego w planach. To się narodziło tuż po wchodzeniu do ringu - powiedział Różalski tuż po pojedynku.

- - Nigdy nie byłem przygotowany do tego, żeby oficjalnie zakończyć karierę i często to powtarzałem. Rozmawiałem z Łukaszem Jaroszem, który jest w tym momencie moim serdecznym kumplem, z którym budowaliśmy K-1. I on potrafił zrezygnować naprawdę kupę lat temu i znalazł sobie nowe zajęcie. Często do niego dzwoniłem i pytałem, jak to jest być trenerem. Zazdrościłem mu tego. I sam Łukasz mi powiedział: "Ja widzę, że ty się męczysz. Zrób stary to, co dasz radę i daj spokój. Inaczej tego nie skończysz. Przegrasz - będziesz chciał dalej, wygrasz - będzie euforia" - wyznał Różalski.