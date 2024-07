Marianna Schreiber zwróciła się do swoich fanów! Gorące zdjęcie rozgrzewa, wróci do polityki?

Mariusz Pudzianowski z cygarem w ręku doszedł do fundamentalnej konkluzji! Filozoficzne złote myśli poruszyły internautów

Marianna Schreiber będzie bohaterką powrotu do polityki? Mimo że gwiazda obecnie bardziej kojarzona jest ze swoim udziałem w galach freak-fightowych, to na mediach społecznościowych dała znać, że może kandydować w kolejnych wyborach parlamentarnych. Swoją sugestię zawodniczka CLOUT MMA okrasiła bardzo gorącym zdjęciem, na którym odsłoniła swoje piersi. To trzeba zobaczyć na własne oczy!

Marianna Schreiber wróci do polityki? Zasugerowała to bardzo gorącym zdjęciem!

Kariera obecnej gwiazdy freak-fightów obfitowała w bardzo różnorakie wyzwania. Gwiazda była już modelką i startowała w "Top Model", a także była już związana z polityką. Nie dość, że była w związku małżeńskim z politykiem Prawa i Sprawiedliwości - Łukaszem Schreiberem, to jeszcze miała własną partię polityczną - "Mam Dość". Niestety, działalność na tym polu była dla Schreiber nieudana i nie udało jej się zawojować świata sejmowych kuluarów. To może się jednak zmienić, co zasugerowała sama uczestniczka gal celebrytów, zamieszczając na swoich mediach społecznościowych gorące zdjęcie, przy którym zapytała, czy jej fani chcieliby zobaczyć ją w roli posłanki. Jak widać, polityczne marzenia gwiazdy istnieją nadal!