Mariusz Pudzianowski musiał sprzedać dom! Sytuacja zmusiła go do podjęcia trudnej decyzji, wprost ujawnił to przed kamerami

W ostatnich miesiącach fani Mariusza Pudzianowskiego mają okazję jeszcze lepiej poznać swojego idola, dzięki serii rozmów z nim na kanale "Olimp Sport Nutrition". Do tej pory gwiazdor federacji KSW ujawnił już wiele informacji, których do tej pory internauci mogli nie wiedzieć, jak chociażby to, kiedy planuje zakończyć swoją karierę w klatce. W najnowszej rozmowie, która pojawiła się niedawno na YouTube, Pudzianowski opowiada o swoim życiu od strony biznesów i pracy. Okazuje się, że był on w przeszłości właścicielem domu w USA. Posiadłość musiał jednak sprzedać.

Trudna sytuacja zmusiła Pudzianowskiego do sprzedaży domu! Ujawnił szczegóły

Były stongman przyznał otwarcie, że pierwsze większe pieniądze, jakie zarobił w swoim życiu ze sportu, w okolicach 2005 roku zainwestował właśnie w posiadłość w Stanach Zjednoczonych. Niestety, niedługo później miejsce miał kryzys m.in. na rynku mieszkaniowym, w wyniku którego Mariusz Pudzianowski postanowił pozbyć się nieruchomości.

- Nie miałem czegoś takiego, że zainwestowałem jakieś pieniądze i straciłem. Ewentualnie na zero wyszedłem. Kupiłem mieszkanie-dom w Stanach. W największym picku takim to było. No i później spadek był i to wszystko... Wynająłem to później jakoś i sprzedałem za te same pieniądze. Stracić nie straciłem. - wyjaśnił Pudzianowski opisując jedną ze swoich pierwszych inwestycji w życiu.