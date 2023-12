Mariusz Pudzianowski powiedział pas! Gwiazdor KSW ogłosił, kiedy koniec jego kariery. Będzie walczyć jeszcze tylko przez chwilę

Dla wielu osób Mariusz Pudzianowski to nie tylko idol, ale również wzór do naśladowania. Pomimo niemalże 47 lat na karku, "Pudzian" cały czas nie odpuszcza i wylewa siódme poty na treningach, cały czas kontynuując swoją karierę w federacji KSW oraz tocząc boje z największymi zawodnikami w stawce. Okazuje się jednak, że Pudzianowski, który łączony jest nawet z federacją FAME MMA, już niebawem odwiesi rękawice na kołek i jak się okazuje, do tego momentu pozostało już naprawdę niewiele czasu.

Koniec kariery Mariusza Pudzianowskiego w KSW nadchodzi wielkimi krokami! Ogłosił, ile jeszcze będzie walczyć

W rozmowie z Krzysztofem Ferencem na kanale "Olimp Sport Nutrition" na YouTube, Mariusz Pudzianowski postanowił pochylić się nad swoją karierą w klatce i pomimo tego, że nadal ma ogromny zapał do pracy, to postanowił dać sobie jeszcze kilka ostatnich walk i zakończyć przygodę z profesjonalnym MMA jeszcze przed ukończeniem 50. roku życia.

- Wiem, że nie żyje się wiecznie i w pewnym momencie dosyć po prostu trzeba sobie powiedzieć mimo to, że mógłbym to robić jeszcze 5 lat czy ileś. Jeszcze trochę się pobawię, później nie wiem, co będę robić. (...) Przez najbliższe 2 lata będę jeszcze wchodził do klatki, a potem będę myślał, co dalej. I chce mi się nadal tak samo, jak 20 lat temu - wyznał Mariusz Pudzianowski zdradzając, że najpewniej w okolicach przełomu 2025/2026 roku możemy spodziewać się zakończenia jego kariery w sportach walki.