Gruchnęły szokujące doniesienia o Mariuszu Pudzianowskim. Ma zawalczyć na FAME MMA! Gigantyczne zaskoczenie

Mariusz Pudzianowski w mieszanych sztukach walki debiutował ponad czternaście lat temu. Dla wielkiego mistrza strongmanów miała być to przygoda na chwilę i na kilka walk. Szybko okazało się jednak, że Pudzian zapałał sympatią do MMA i postanowił w tej dyscyplinie zostać na dłużej. Jego przygoda z KSW trwa do dziś i na razie nie zanosi się na to, aby miała się zakończyć. Ostatnie pojedynki nie poszły po myśli Pudzianowskiego i można się domyślać, że zawodnik jest żądny rewanżu i powrotu na zwycięską ścieżkę.

Dotychczas tylko raz zdarzyło się, aby Pudzianowski walczył poza federacją KSW i trudno było się spodziewać, że taka sytuacja się jeszcze powtórzy. Niewykluczone jednak, że niebawem dojdzie do bardzo głośnego transferu. "FAME MMA NEWS" sugeruje, że Pudzianowski miałby zawalczyć na najbliższej gali FAME MMA, a więc jubileuszowej "20". Taki ruch byłby co najmniej sensacyjny.

Na razie nie wiadomo, kto miałby skrzyżować rękawice z Pudzianowskim, ale plotki są o tyle gorące, że niedawno KSW ogłosiło pojedynek Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem. A były mistrz świata jest związany kontraktem z FAME MMA. Niewykluczone więc, że i Pudzianowski byłby "elementem" szybkiego wypożyczenia do freak-fightowej federacji.