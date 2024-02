Mateusz Gamrot ostro zaatakowany. Wściekłość wzbiera na to, co rywal o nim wygaduje. Zapomniał o jednym

Fani Mariusza Pudzianowskiego doskonale wiedzą, że jeden z największych gwiazdorów federacji KSW czuje się w mediach społecznościowych niemalże jak ryba w wodzie i regularnie publikuje kolejne posty oraz relacje, gdzie chociażby informuje internautów, co obecnie dzieje się w jego życiu lub zabiera glos w sprawie najważniejszych wydarzeń. Nie inaczej było po aferze z udziałem Pawła "Popka" Mikołajuwa. Teraz Pudzianowski postanowił uświadomić swoich fanów, jak niewiele czasu zostało od przyjścia upragnionej przez wielu wiosny.

Niespodziewanie Mariusz Pudzianowski zaczął odliczać do tego wydarzenia. Musiał uświadomić to internautom

Po długiej jesieni i zimie, gdzie pogoda nie rozpieszczała, a 2024 rok rozpoczął się srogimi mrozami, wiele osób z utęsknieniem czeka, aż wszystko zacznie budzić się do życia i świat na powrót się zazieleni. Na tę chwilę czeka również Mariusz Pudzianowski. - Jeszcze chwile I wiosna, tylko 7 tygodni 👌👌😉 - napisał krótko na Instagramie gwiazdor KSW uświadamiając internautów, że już tylko chwila dzieli nas od kolejnej pory roku.

Mariusz Pudzianowski niespodziewanie rozpoczął wielkie odliczanie. Na tę chwilę tłumy czekają niecierpliwie

W sekcji komentarzy pod postem Mariusza Pudzianowskiego wiele osób zaczęło przyznawać się, że również odliczają czas do kalendarzowej wiosny. - Tez nie moge sie doczekac - napisał jeden z internautów. - To na wiosnę bedzie forma,wiosna pokaże kto zimę przepracował - dodał kolejny z fanów "Pudziana" jasno dając do zrozumienia, że kolejna pora roku wiele osób może zdemaskować.