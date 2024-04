Mariusz Pudzianowski odpowiedział na apel Szpilki. Jest gotowy na wielki hit! Takie starcie wywołałoby wielką burzę

Amadeusz Ferrari zadebiutuje w CLOUTMMA. Czeka go wielkie wyzwanie! Denis Załęcki wraca do klatki

Wielkimi krokami zbliża się rok od ostatniej walki Mariusza Pudzianowskiego w KSW. 47-letni zawodnik pojawił się podczas KSW Colosseum 2 w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas przegrał z Arturem Szpilką. O powrocie Pudziana mówiło się już kilkukrotnie, ale na razie nie jest znany ani rywal ani data powrotu zawodnika do klatki. Mówiło się, że być może wystąpi na KSW w Olsztynie, ale dotychczas nie zostało to potwierdzone i na próżno szukać Pudzianowskiego na karcie walk czerwcowej gali. Okazuje się, że Artur Szpilka włączył się w planowanie walki byłego rywala.

Różalski kontra Pudzianowski? Jest głos legendy KSW

"Szpila" ma namawiać Marcina Różalskiego do rewanżu z Pudzianowskim. - Cały czas namawiam go, aby ponownie zawalczył z Mariuszem. To byłaby fajna walka. Nie wiem, co mają w planach włodarze KSW, ale ja bym z przyjemnością zobaczył taki pojedynek. No, ale Marcin to Marcin. Mówi cały czas, że w MMA on już nie chce się bić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie - powiedział Szpilka w rozmowie z portalem mymma.pl.

Pierwsza walka Pudzianowskiego i Różalskiego odbyła się w maju 2016 roku. Wówczas lepszy okazał się "Różal", który zakończył pojedynek w drugiej rundzie przez duszenie. Co na pomysł takiego zestawienia sam Pudzianowski? W mediach społecznościowych zacytował wypowiedź Szpilki i dodał, że "jest na tak". Być może to pierwszy krok do zorganizowania rewanżu, który odbiłby się szerokim echem w polskim MMA.