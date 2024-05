Artur Szpilka się wygadał! Chodzi o Mariusza Pudzianowskiego. Wielkie starcie w KSW wisi w powietrzu, nie krył się z intencjami

Fani federacji KSW oraz Mariusza Pudzianowskiego już mogą powoli zacierać ręce na myśl o kolejnej walce byłego siłacza w oktagonie. Jak wynika ze słów Martina Lewandowskiego, oraz samego "Pudziana", jego powrót do klatki ma nastąpić podczas jubileuszowej gali KSW 100, która odbędzie się w listopadzie w PreZero Arenie Gliwice. Na razie nie wiadomo jeszcze, z kim przyjdzie zmierzyć się Pudzianowskiemu, jednak Artur Szpilka w rozmowie, która ukazała sie na kanale "MyMMApl" zdradził, że namawia Marcina Różalskiego, aby ten stoczył jeszcze jedną walkę w swojej karierze. 45-latek nie jest jednak chętny na walkę w formule MMA.

Zobaczcie, jak Marcin Różalski wyglądał bez tatuaży, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Przy okazji rozmowy o nadchodzącej biografii "Różala" Artur Szpilka ujawnił, że próbuje przekonać jednego z legendarnych zawodników KSW do jeszcze jednego pojedynku. - Cały czas go namawiam, żeby walczył jeszcze rewanż z Pudzianem. Fajna walka… Nie wiem, co w planach mają włodarze, ale ja bym z przyjemnością zobaczył taką walkę. Jeszcze na końcówkę tej kariery niech wpadnie parę gorszy. Marcin to Marcin – mówi, że on się w MMA już nie chce bić… Zobaczymy - skwitował "Szpila" jasno dając do zrozumienia, że być może inna formuła walki przekonałaby Różalskiego do takiego starcia.

QUIZ: Test o Mariuszu Pudzianowskim. Więcej niż jeden błąd to wstyd dla fanów Pudziana! Pytanie 1 z 14 Skąd pochodzi Mariusz Pudzianowski? Białej Podlaskiej Białej Rawskiej Białystok Dalej

Marcin Różalski i Mariusz Pudzianowski spotkali się w klatce przy okazji gali KSW 35, w maju 2016 roku. Wtedy lepszy okazał się "Różal", który wygrał przez poddanie przeciwnika w drugiej rundzie po duszeniu. Federacja KSW pokazała już w przeszłości, również na przykładzie "Różala", że jest skłonna zmienić zasady pojedynku. Podczas KSW 71 Różalski walczył z Errolem Zimmermanem w K-1, w małych rękawicach.