Mariusz Pudzianowski odpowiedział na wyzwanie "Bestii"! Pudzian rwie się do walki, to byłby wielki hit w świecie MMA

Pudzianowski stanie do walki z innym, byłym strongmanem?

Mariusz Pudzianowski ma już całkiem długą, bo ponad roczną przerwę w walkach. „Pudzian” po raz ostatni w klatce pojawił się 3 czerwca 2023 roku, gdy przegrał na XTB KSW Colosseum 2 w starciu z Arturem Szpilką. Nie ma jednak wątpliwości, że były strongman wróci do klatki, bowiem ma wziąć udział w jubileuszowej, setnej gali federacji, z którą ją związany od lat. Nie wiadomo na razie, kto będzie jego rywalem, ale z pewnością władze KSW postarają się, by była to emocjonująca walka, tak jak miało to miejsce w kilku jego poprzednich starciach. Choć raczej nie będzie nim Eddie Hall, to niewykluczone, że Brytyjczyk zmierzy się z Pudzianowskim w jeszcze później – obaj zdecydowanie chcą tego starcia.

Pudzian odpowiada na zaczepki Bestii

Całkiem niedawno Eddie Hall niedawno stoczył pierwszą walkę w MMA, pokonując... dwóch rywali naraz! Były strongman mierzył się jednak ze znacznie mniejszymi od siebie rywalami i poradził sobie wyśmienicie. Hall po walce rzucił wyzwanie... Mariuszowi Pudzianowskiemu. – Pasowałby mi ktoś taki, jak Mariusz Pudzianowski – powiedział. – Ma już dwadzieścia lat doświadczenia w tej grze. Nadal jest wielkim gościem, nadal jest bardzo silny i nadal jest cholernie mocnym skurczybykiem – powiedział Hall – Myślę, że fani chcą obejrzeć „Najsilniejszego Człowieka Świata” z „Najsilniejszym Człowiekiem Świata”. Jeśli ktoś położy na stole odpowiednią umowę, to wiem, że Mariusz jest otwarty – dodał.

I faktycznie, Mariusz Pudzianowski odpowiedział w mediach społecznościowych na wezwanie innego strongmana. – Jestem gotowy. Kiedy? Dawaj, w każdej chwili, w MMA – napisał legendarny zawodnik KSW na swoim profilu na Facebooku. Z pewnością taka walka byłaby niezwykle emocjonująca dla fanów zarówno MMA, jak i strongmanów.