Mariusz Pudzianowski po długim namyśle podjął stanowczą decyzję. Ogłosił to wszem wobec. Fani natychmiast zareagowali

Mariusz Pudzianowski w ostatnich miesiącach nie ma najlepszej passy. Wszystko zaczęło się od bolesnej porażki z Arturem Szpilką na XTB KSW Colosseum 2, po której były strongman wrócił do treningów żądny rewanżu. Na razie nie wiadomo, kiedy legenda KSW ponownie wejdzie do klatki, ale ostatnio "Pudzian" musiał stoczyć naprawdę trudną walkę. 46-latek padł ofiarą hakerów, którzy ukradli mu konto na Facebooku. Fanpage Pudzianowskiego na tej platformie gromadził ponad milion użytkowników! Odzyskanie konta w mediach społecznościowych jest naprawdę trudne, ale gwiazdor KSW podjął się wyzwania i nawet wydawało się, że sobie poradził. "Pudzian" zdążył ogłosić, że odzyskał fanpage, ale ten w momencie pisania artykułu dalej nie działał. Być może problemy z Facebookiem skłoniły Pudzianowskiego do ostatniej decyzji o założeniu nowego konta w social mediach.

Mariusz Pudzianowski ogłosił wszem wobec założenie TikToka

Kilkadziesiąt godzin po utracie konta na Facebooku jeden z najpopularniejszych polskich sportowców ogłosił, że założył konto na TikToku! Jest to jedna z najpopularniejszych obecnie aplikacji, która przyciąga coraz więcej gwiazd. Rozkwit popularności TikToka trwa już jakiś czas i można zastanawiać się, dlaczego Pudzianowski tak późno zdecydował się pojawić na tej platformie. Od dawna wrzucał on regularnie krótkie filmiki na Instagrama i Facebooka, które spokojnie odnajdą się też na TikToku. Zapewne "Pudzian" myślał o nowym koncie już jakiś czas i w końcu postanowił przejść do czynów.

Decyzja gwiazdy KSW mocno podzieliła jego fanów. Pudzianowski poinformował o założeniu konta na TikToku m.in. na Instagramie, gdzie natychmiast zareagowali kibice. Jedni byli bardzo zadowoleni i natychmiast ruszyli obserwować nowy profil idola, jednak drudzy krytykowali go za ten ruch. Niezależnie od tych rozważań, zasięgi "Pudziana" w internecie jeszcze się zwiększą i pod tym kątem jest to przemyślana decyzja.