Tak naprawdę nazywają Mariusza Pudzianowskiego. To słowo stało się określeniem gwiazdora KSW

Młodzi fani Pudzianowskiego znaleźli jedno słowo, aby określić gwiazdora KSW

Jednym ze znaków rozpoznawczych Mariusza Pudzianowskiego bez dwóch zdań jest jego aktywność w mediach społecznościowych. Gwiazdor KSW i były strongman regularnie publikuje w sieci kolejne posty i relacje, a także chętnie wchodzi w dyskusje z internautami, a ostatnio nawet wdał się w sprzeczkę z Jackiem Murańskim. To, że "Pudzian" pomimo upływu lat dalej dba o relacje z fanami daje mu wymierne korzyści. Przede wszystkim były siłacz zdobywa nowych obserwujących, nawet tych z młodego pokolenia. Okazuje się, że to właśnie młodzi ludzie masowo używają jednego z używanych na co dzień przez siebie słów, aby określać Pudzianowskiego w mediach społecznościowych, okazując w ten sposób podziw przed jego dokonaniami.

Roberto Soldić dogadany z KSW! Długi kontrakt dla pogromcy Mameda Khalidova. Jest tylko jeden warunek

Zobaczcie, jak mieszka Mariusz Pudzianowski, klikając w galerię zdjęć ponizej!

Pudzianowski sigmą. Młode pokolenie masowo określa tak gwiazdora KSW

Gwiazdor KSW sam postanowił przyznać się przed internautami, jak młodzi fani określają go w komentarzach. Na jednym z ostatnich postów "Pudzian", w ramach współpracy reklamowej tłumaczy, co znaczą młodzieżowe słowa takie jak "rizz", "aura", czy "sigma" właśnie. Z tym ostatnim spotyka się regularnie.

- Sigma? Sigma to siedzi tu. Bardzo często się właśnie przewija to w komentarzach, jak młodzież pisze „Pudzian to sigma”, sigma, sigma, sigma… Powtarzało się to u mnie w komentarzach z dziesiątki, jak nie setki razy - wyznał zadowolony z siebie i swoich fanów Pudzianowski.

Mirosław Okniński wypalił o Khalidovie i rozjechał Bartosińskiego. "Bartos jest przereklamowany". Mamed go zawiódł

Co to znaczy sigma?

Sigma to jedno ze słów, które znalazło się w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku 2024. Sigmą nazywany jest mężczyzna o ponadprzeciętnej inteligencji, który doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach. Można powiedzieć, że sigma to ideał obecnego mężczyzny. Mariusz Pudzianowski może więc czuć wielką dumę, że fani określają go właśnie w ten sposób.