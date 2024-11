Mirosław Okniński wypalił o Khalidovie i rozjechał Bartosińskiego. "Bartos jest przereklamowany". Mamed go zawiódł

Pomimo tego, że na karcie walk gali XTB KSW 100 znalazło się wielu świetnych zawodników, a poszczególne walki można było oglądać z zapartym tchem, to najwięcej emocji wzbudzało oczywiście starcie Adriana Bartosińskiego i Mameda Khalidova. Ostatecznie legendarny zawodnik KSW pokonał "Bartosa" w drugiej rundzie, przez poddanie rywala, a o sposobie zakończenia tego pojedynku mówiło się w Polsce jeszcze długie godziny po jubileuszowej gali. Kilka słów o tym, co działo się w oktagonie w PreZero Arenie Gliwice miał okazję powiedzieć również trener Mirosław Okniński, który w rozmowie z "Fansportu" w dość zaskakujący sposób ocenił zarówno Mameda, jak i "Bartosa", skupiając się przede wszystkim na mankamentach.

Trener Okniński nie ukrywa, że kompletnie nie zaskoczyła go wygrana Mameda, bowiem od samego początku zakładał właśnie taki scenariusz. Zdziwił się jednak, że Khalidov nie udusił rywala, kiedy "Bartos" oddał mu plecy.

- Zupełnie nie jestem zaskoczony. Spodziewałem się tego, właśnie liczyłem na coś takiego. Trochę Mamed mnie zawiódł, bo spadł z pleców. Myślałem, że jak wejdzie na plecy, to już tam zostanie. Także spadł - można powiedzieć, jak początkujący z tych pleców i poszedł na balachę. Ale, że Mamed jest mistrzem - jeżeli coś jednego nie wyjdzie, to wyjdzie drugiej, a jak nie to wyjdzie trzecie. Ja uważałem, że Mamed w taki lub podobny sposób wygra walkę. - wyznał na antenie Okniński.

Szerokim echem mogą z kolei odbić się słowa trenera pod adresem Adriana Bartosińskiego. Okniński uważa bowiem, że chociaż mistrz kategorii półśredniej jest bardzo utalentowany, to ma jeszcze masę rzeczy do poprawy.

- Uważam, że Bartos jest przereklamowany. Nie ma tylu umiejętności jeszcze, ile mógłby mieć. Uważam, że jego ju-jitsu jest do poprawy jeszcze... Jak mu ktoś mu dźwignie robi to nie powinien wstawać, tylko się przytulić do tej osoby. Tu braki są... Walczy tak, jak spychacz. Ma oczywiście swoje atuty - jest bardzo silny, dynamiczny, pięknie obala (...) Ma pewne drobiazgi techniki do poprawienia. - dodał.