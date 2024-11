Mamed Khalidov zgarnął potężny bonus od KSW za poddanie Bartosińskiego! Oficjalne potwierdzenie z federacji

Gwiazdor odmówił powrotu do KSW! To naprawdę mogło się wydarzyć, szczegóły wychodzą na jaw!

Gala XTB KSW 100 nie zawiodła oczekiwań fanów. Kibice mogli zobaczyć wiele bardzo ciekawych pojedynków, a duża część z nich zakończyła się bardzo efektownie – tak jak nokaut Andrzeja Grzebyka na Wiktorze Zalewskim, błyskawiczna wygrana Arkadiusza Wrzoska z Matheusem Scheffelem, nokaut Rafała Haratyka na Marcinie Wójciku w jednej z walk mistrzowskich. W walce wieczoru wszystko to przebił jednak Mamed Khalidov, który poddał niepokonanego do tej pory w zawodowym MMA Adriana Bartosińskiego w sposób, jaki ciężko byłoby sobie nawet wymyślić przed walką. Nic więc dziwnego, że bonus zafundowany przez XTB trafił właśnie w ręce legendarnego zawodnika KSW.

Już przed galą było wiadomo, o co walczą zawodnicy KSW na gali XTB KSW 100. – Bonus przyznamy za najlepszy występ wieczoru. Może to być najlepszy nokaut, najlepsze poddanie, czy po prostu zwycięzca najlepszej walki, ale na pewno jeden zawodnik wyjedzie z Gliwic bogatszy o 100 tysięcy złotych. Partnerem bonusu jest firma XTB, z którą podpisaliśmy właśnie nową 2-letnią umowę – powiedział nam Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy KSW. Teraz federacja oficjalnie poinformowała, że wspomniane 100 tysięcy złotych trafi do Mameda Khalidova.

Ale to nie jedyne dodatki, jakie rozdało KSW, ponieważ ten bonus był niejako poza standardowymi. Te za walkę wieczoru dostali Piotr Kuberski i Damian Janikowski, którzy poszli na prawdziwą wojnę w klatce, natomiast za nokaut wieczoru dodatek dostał Andrzej Grzebyk, który świetnym uderzeniem na tors powalił Wiktora Zalewskiego.

