Mamed Khalidov - Adrian Bartosiński relacja na żywo KSW 100 dziś 16.11 WYNIK LIVE ONLINE [Kto wygra?]

Lustrzane odbicie - panowie szukali wymian w pierwszych sekundach, ale nieco po ponad minucie Fleminas obala Michaliszyna. Polak dobrze się bronił, zapiał gardę i Łotysz musiał się nagłowić, by go naruszyć, bo na nieco ponad dwie minuty przed końcem sędzia wskazał, że musi on być bardziej aktywny, by walka nie wróciła do stójki. Na półtorej minuty przed końcem sam poderwał się jednak Michaliszyn i to on szukał obalenia, ale to się nie udało. Fleminas zdołał jeszcze docisnąć Michaliszyna do siatki i sprzedać mu tam sporo mocnych kopnięć i ciosów pięścią.