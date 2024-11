Poruszające słowa. Bartosiński przerwał milczenie po dotkliwej porażce z Khalidovem. Wielka zapowiedź

Mariusz Pudzianowski przerwał milczenie po KSW 100. Pokazał się w pełnej krasie. Szczęka opada do ziemi

To były ogromne emocje na jubileuszowej gali XTB KSW 100. Kibice nie mogli być rozczarowani tym, co wydarzyło się w Gliwicach. W oktagonie pojawiło się wielu znakomitych zawodników, a na potwierdzenie tych słów można odtworzyć takie pojedynki jak: Piotr Kuberski vs Damian Janikowski, Robert Ruchała kontra Kacper Formela, a przede wszystkim walka wieczoru z udziałem Mameda Khalidova z Adrianem Bartosińskim.

Walka wieczoru była okraszona wieloma emocjami, a w pierwszej rundzie lepiej zaprezentował się niepokonany mistrz KSW. W drugiej odsłonie walka rozpoczęła się bardzo podobnie, choć po chwili Khalidov potraktował mocną obrotówką Bartosińskiego, który po chwili znowu sprowadził rywala do parteru. Jednak 44-latek wykorzystał okazję i odwrócił losy tego pojedynku, po czym poddał rywala balachą.

Od następnej walki masz być jak bulterier -Będę 😜Nikt nie będzie gotowy na Bartosa 2.0🤫❤️‍🩹 pic.twitter.com/vEvHmKkwNG— Adrian Bartosiński (@bartos_mma) November 21, 2024

Tuż po walce Bartosiński nie mógł zahamować swoich emocji i pojawiły się łzy w jego oczach. Po czym przekazał kilka słów po walce. -Zaskoczył mnie Mamed, może zlekceważyłem go po tej pierwszej rundzie. No i mam nauczkę. Już myślałem że zjadłem wszystkie rozumy w parterze. No ale jak widać, w MMA można używać różnych technik niekonwencjonalnych - zaznaczył mistrz KSW.

Po kilku dniach od gali Bartosiński zdecydował się przypomnieć o sobie za pomocą mediów społecznościowych, gdzie dodał humorystyczny filmik na podstawie legendarnej polskiej komedii "Kiler". Całość podpisał w taki sposób:

"Od następnej walki masz być jak bulterier

-Będę

Nikt nie będzie gotowy na Bartosa 2.0".