Nie do wiary, co stało się z Mamedem Khalidovem! Porównali jego wygląd z pierwszej i ostatniej gali KSW. Ogromna przemiana

Gwiazdor odmówił powrotu do KSW! To naprawdę mogło się wydarzyć, szczegóły wychodzą na jaw!

Jak on to zrobił?!

Zobaczcie, jak przez 17 lat kariery zmienił się Mamed Khalidov, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Porównali zdjęcia Khalidova z debiutu i KSW 100. Miazga

Mamed Khalidov to jeden z tych zawodników, których nie trzeba przedstawiać szerszej publiczności. Zawodnik z czeczeńskimi korzeniami jest z organizacją KSW niemalże od samego początku, a swój debiut zaliczył podczas KSW 7, które odbyło się w czerwcu 2007 roku. Od tego czasu Khalidov stał się nie tylko legendą polskiej organizacji, ale również ikoną polskiego MMA, co potwierdził po raz kolejny podczas gali XTB KSW 100, pokonując niepokonanego do tej pory Adriana Bartosińskiego w walce wieczoru, za co zgarnął bonus w wysokości 100 tysięcy złotych.

Dyrektor sportowy KSW dosadnie o powrocie Narkuna do federacji! Bez ogródek o byłym mistrzu

Przez 17 lat kariery w KSW, Mamed Khalidov miał okazję stoczyć masę walk, które zapadły kibicom MMA na zawsze w pamięć i wywindowały jego nazwisko na piedestał polskiego MMA. Nazwisko Khalidova jest znane nawet tym, którzy na co dzień nie interesują się sportami walki, jednak wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo zmienił się wygląd Mameda Khalidova od chwili, kiedy debiutował on w federacji KSW, aż to teraz. A okazuje się, że zmieniło się u niego bardzo dużo! Fani postanowili zestawić ze sobą dwie fotografie Mameda Khalidova. Aż trudno uwierzyć, że na tych zdjęciach jest ten sam człowiek. Zobaczcie sami, klikając w galerię zdjęć!