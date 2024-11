Szalony mecz w Białymstoku! Śląsk sensacyjnie zremisował z Jagiellonią

Na to musi uważać Legia w hicie kolejki z Cracovią. To będzie dla niej bolesna strata, uniknie kłopotów z Pasami?

Jesus Imaz wyznał, co go napędza. Gwiazdor Jagiellonii mówi o zdenerwowaniu Śląska, słuszna uwaga?

PKO Ekstraklasa 16. kolejka - piątek 22.11 WYNIKI

Zagłębie Lubin 1:2 Motor Lublin

58. Mróz - 44. Cęglarz (k.), 78. Mraz

Jagiellonia Białystok 2:2 Śląsk Wrocław

39. Diaby-Fadiga, 70. Imaz - 33. Ortiz, 88. Jezierski

Śląsk wyrwał cenny remis w Białymstoku

Jeszcze w ubiegłym sezonie Jagiellonia i Śląsk walczyły o mistrzostwo Polski. Dzisiaj obie te ekipy dzieli przepaść i to dosłownie. Przed przystąpieniem do 16. kolejki PKO Ekstraklasy "Jaga" zajmowała 2. miejsce w ligowej tabeli, za plecami Lecha Poznań. Śląsk z kolei próbuje odbić się od dna i to dosłownie, bowiem ekipa z Wrocławia zamyka ligową stawkę i na pewno do najbliższego tygodnia się to nie zmieni.

"Wojskowi" otworzyli wynik gry, kiedy w 33. minucie na listę strzelców wpisał się Arnau Ortiz. Szczęście gości nie trwało jednak długo, bo 6 minut później stan gry wyrównał Lamine Diaby-Fadiga. Na dwadzieścia minut przed końcem spotkania "Jagę" na prowadzenie wyprowadził Jesus Imaz, ale to nie podcięło skrzydeł zawodnikom Śląska. W ostatnich fragmentach meczu rzucili się oni do ataku, co przyniosło im upragniony remis w 88. minucie gry. Jakub Jezierski dobił główką podbitą piłkę, która ostatecznie przekroczyła linię bramkową.

Podział punktów sprawił, że Jagiellonia pozostała na 2. miejscu i obecnie ma 33 oczka - o punkt mniej niż Lech i dwa oczka więcej od Rakowa. Śląsk z kolei po dołożeniu punktu ma na swoim koncie 10 oczek. Lechia i Puszcza, które również znajdują się w strefie spadkowej mają o jeden punkt więcej. Pierwsza z bezpiecznych ekip - Stal Mielec ma obecnie 15 oczek w dorobku.