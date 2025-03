i Autor: MARCIN SMULCZYNSKI / SE/ EAST NEWS Mariusz Pudzianowski

Co tam się działo?!

Mariusz Pudzianowski wyzwany na gali na Litwie. Do ringu w Wilnie wszedł... Adrian Cios. Co tam się wydarzyło? [WIDEO]

Gdzie zawalczy Mariusz Pudzianowski? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niedługo. Gwiazdor KSW miał, według medialnych doniesień, zawalczyć na najbliższej gali z Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem w walce 2 na 1. Ostatecznie do walki nie doszło. Mimo to, „Good Boys” dalej się nie poddają. Pudzianowski został wyzwany do starcia podczas... litewskiej gali King of Kings w Wilnie.