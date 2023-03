Marta Linkiewicz odsłoniła piersi! Jeden szczegół przyciąga dużą uwagę, zdjęcie powala!

Pudzianowski przesadził z trash-talkiem do Szpilki?! Obrzydliwa obietnica. "Zgwałcę cię sportowo"

Marta Linkiewicz nie przedstaje zaskakiwać na swoich mediach społecznościowych. Znana z występów w Fame MMA celebrytka, która posiada łatkę skandalistki, postanowiła pokazać na swoim Instagramie wyjątkowo gorące zdjęcie, na którym prezentuje swój biust. Jeden szczegół na opublikowanej przez Linkiewicz fotografii może szczególnie przyciągnąć uwagę. Obok takiego widoku bardzo ciężko przejść obojętnie!

Marta Linkiewicz odsłoniła biust na mediach społecznościowych. Obok tego szczegółu nie można odwrócić wzroku

Mimo że Marta Linkiewicz w mediach wielokrotnie podkreślała, że federacja FAME MMA pozwoliła jej wyjść z destrukcyjnej ścieżki, to celebrytka nadal uwielbia wzbudzać wielkie emocje swoimi zachowaniami. W sieci znaleźć możemy wiele pokazów mocnych zachowań gwiazdy federacji freak-fightowej, poczynając od mocnych wypowiedzi, na niemalże nagich zdjęciach kończąc. Mówiąc o półnagich zdjęciach nie mozna pominąć ostatniej publikacji Linkiewicz, na której to celebrytka odsłoniła swoje piersi. Szczegółem, który zwraca szczególną uwagę jest tatuaż, który gwiazda umieściła między nimi. Tak odważne zdjęcie może zszokować niejednego fana. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Marty Linkiewicz, przejdź do galerii zawartych w tekście.

