Mateusz Borek o walce Szpilka - Pudzianowski. Tak typuje hit gali KSW na Narodowym: Na pewno nie można...

Gdy zamkną się drzwi klatki pewnym jest, że emocji nie zabraknie. "Super Express" zapytał ekspertów i zawodników MMA o to, kto ich zdaniem będzie górą w walce Szpilka - Pudzianowski. Niewielu wskazywało jednoznacznie na któregoś z nich! Jedno jest pewne - podczas tego starcia nie wolno mrugać ani iść po herbatę. W klatce KSW może wydarzyć się dosłownie wszystko.

Mateusz Borek (50 l.), komentator i ekspert

Nie wolno mrugać!

- Mariusz zrobił dla tego sportu przez kilkanaście lat bardzo dużo i jest pełnoprawnym zawodnikiem MMA na bardzo solidnym poziomie, Artur uczy się tego nowego sportu. Pewnie nie odkryję Ameryki jak powiem, że jeśli Artur trafi ciosem to Mariusz padnie, albo po prostu Mariusz przepuści atak, wjedzie w Artura, wywróci i Artur już nie wstanie, bo spod Mariusza naprawdę ciężko jest wstać. Na pewno nie wolno mrugać.

Paweł Pawlak (34 l.), pretendent do pasa KSW kategorii średniej

To będzie ciekawa walka

- Myślę, że wygra doświadczenie Mariusza Pudzianowskiego, który powinien pracować jak zawodnik MMA zapasami, klinczem, boksem. Szpilka wie, na co się pisze. Kiedyś było motto, że Mariusz lubi łapać i rzucać. Sądzę, że Mariusz będzie chciał go dociskać i pracować zapaśniczo, by "Szpila" spuchł. Może być ciekawie. Moim faworytem jest Pudzianowski i myślę, że może tą pracą zapaśniczą wygrać przed czasem.

Daniel Rutkowski (34 l.), nr 2 rankingu KSW kategorii piórkowej

Szpilka musi podejść do tego mądrze

- Artur może go zlekceważyć, a Mariusz jest naprawdę bardzo silny i ma mocne uderzenie. Jeśli Szpilka da mu pole, by go uderzyć, to może być to walka Pudziana. Ale jeżeli Szpilka podejdzie mądrze do tematu to może wygrać.

Radosław Paczuski (30 l.), nr 7 rankingu kategorii średniej

Doświadczenie Mariusza przeważy

- Lubię jednego i drugiego, ale wydaje mi się, że to doświadczenie jest po stronie Mariusza Pudzianowskiego i to odegra dużą rolę. Umie już obalać i pytanie, jak z obroną w wykonaniu Artura. W tak krótkim czasie nie jest łatwo nauczyć się tylu elementów. Mariusz robi to kilkanaście lat, wychodzi mu to i stawiam go w roli faworyta.

Adam Soldaev (26 l.), nr 6 rankingu KSW kategorii piórkowej

Pudzian minimalnym faworytem

- Znając trenera Pudzianowskiego, który też jest moim trenerem, myślę, że nie będą boksować w tym starciu. Artur jest jednym z najlepszych zawodników w Polsce pięściarsko. Tu wchodzi MMA i wszystko zależy od tego, jak Artur pracował nad zapasami. Bardzo go lubię, ale typuję tę walkę 60/40, 55/45 na Pudziana.

Krzysztof Głowacki (37 l.), były mistrz świata w w boksie, debiutant w MMA

Chłodna głowa Artura najważniejsza

- Jestem związany bardzo przyjacielsko z Arturem Szpilką i oczywiście trzymam za niego kciuki. To jest walka i wszystko może się zdarzyć. Moim zdaniem Artur wyjdzie z chłodną głową i takiego chciałbym go zobaczyć. Wtedy będzie bardzo dobrze. Oby nie wyszedł na bitkę i nie chciał udowadniać czegoś wszystkim. Nie tędy droga, bo może nadziać się na jakiegoś cepa.

