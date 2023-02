i Autor: Aleh Cimachaviec / SUPER EXPRESS Mateusz Gamrot

Mateusz Gamrot szczerze o alkoholu! Gwiazdor UFC nie robi z tego tajemnicy, szczere wyznanie

Mateusz Gamrot żadnego wyzwania się nie boi, czym tylko zaskarbia sobie sympatię kolejnych fanów. W czasie, gdy polski gwiazdor federacji UFC przygotowuje się do kolejnego starcia z Jalinem Turnerem, znalazł on chwilę, by odpowiedzieć kibicom na nurtujące ich pytania. Jedno z nich dotyczyło alkoholu i tego, jak "Gamer" często po niego sięga. Okazuje się, że naprawdę rzadko.