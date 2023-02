i Autor: Instagram/ mateusz_gamrot "Mateusz Gamrot"

Zawalczy na wielkiej gali!

Znakomite wieści w sprawie Mateusza Gamrota! Joanna Jędrzejczyk się wygadała, za moment wszyscy to potwierdzali

Mateusz Gamrot wraca do klatki organizacji UFC i to podczas wielkiego wydarzenia. To znakomita wiadomość dla kibiców i kolejny argument za tym, by obejrzeć galę z powrotem legendarnego Jona Jonesa. Jako jedna z pierwszych wygadała się Joanna Jędrzejczyk. - Gamer wraca. Nadchodzą wielkie wieści - czytamy na Instagramie.