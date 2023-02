Nie poznacie Conora McGregora! Gwiazdor UFC kompletnie zmienił wygląd, w takim wydaniu jeszcze go nie widziano

W Polsce nie brakuje sportowców, którzy pomimo ogromnej popularności cenią sobie swoją prywatność i w mediach społecznościowych publikują przede wszystkim treści, które odnoszą się do ich dyscypliny. Wśród nich znajduje się również Jan Błachowicz. Informacje o tym, co dzieje się w życiu "Cieszyńskiego Księcia" oraz nieznane fakty z jego życia rzadko wychodzą na jaw, ale jeśli już do tego dochodzi, potrafią przykuć uwagę i zaskoczyć fanów. Tym razem internauci mieli okazję dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda życie żony Jana Błachowicza u boku gwiazdora UFC.

Żonie Jana Błachowicza wystarczyły dwa zdania by opisać, jak wygląda jej życie z gwiazdorem UFC

W mediach społecznościowych zarówno "Cieszyńskiego Księcia", jak i jego małżonki pojawiło się wspólne zdjęcie, na którym widać jak gwiazdor UFC obejmuje swoją partnerkę. Pod fotografią możemy dostrzec krótki podpis Doroty Jurkowskiej, która potrzebowała zaledwie dwóch zdań, aby opisać jak wygląda codzienność u boku Jana Błachowicza.

Tak naprawdę wygląda życie żony Jana Błachowicza z gwiazdorem UFC! Wystarczyły dwa zdania, tak jest na co dzień

- Nikt nie uszczęśliwia mnie bardziej niż ten facet. Ale nikt mnie tak nie wkurza jak on - napisała krótko małżonka gwiazdora UFC wyznając, jak naprawdę wygląda ich związek. Internauci natychmiast zwrócili uwagę na fakt, że żona Jana Błachowicza może cieszyć się z tego, jakiego mężczyznę ma u swego boku. - To się nazywa miłość 🙌Pozdrawiam - napisał jeden z fanów pod postem żony "Cieszyńskiego Księcia".

