Polski medalista olimpijski może trafić do KSW! Już tego nie ukrywa, to byłby hitowy transfer

Kamil Łaszczyk na gorąco o walce na FAME 17: Ferrari to fujara. Dzwonił do mnie i płakał!

Obecnie Jan Błachowicz zalicza się do ścisłej czołówki zawodników MMA na świecie, co potwierdza swoimi kolejnymi walkami i osiągnięciami. Po utracie pasa mistrzowskiego wagi półciężkiej federacji UFC, "Cieszyński Książę" był w stanie podnieść się po porażce i wywalczyć sobie kolejną szansę do zdobycia tytułu, co jednak nie skończyło się po jego myśli. Jak się jednak okazuje, jedna z legend polskiego i światowego MMA w swoim życiu mogła zajmować się czymś zupełnie innym, o czym Jan Blachowicz opowiedział w "Turbokozaku".

Mało znany fakt z życia Jana Błachowicza wyszedł na jaw! Tego o gwiazdorze UFC wielu mogło nie wiedzieć

Pomimo tego, że fani Jana Błachowicza wiedzą o nim naprawdę dużo, a i sam gwiazdor UFC często ujawnia, co dzieje się w jego życiu, to jednej rzeczy wiele osób mogło nie wiedzieć - nie wliczając w to najbliższych oraz dawnych przyjaciół "Cieszyńskiego Księcia". Okazuje się bowiem, że w pewnym momencie swojego życia trenował on piłkę nożną.

Tego o Janie Błachowiczu nie wiedział prawie nikt! Ważny fakt z jego życia ujrzał światło dzienne, wszystko mogło potoczyć się inaczej

- Wybrałem inny sport, chociaż nawet trenowałem jakiś czas w cieszyńskim klubie... ale bardzo krótko. Taki epizodzik - wyznał przed kamerami "Cieszyński Książę" biorąc udział w "Turbokozaku". Patrząc z perspektywy czasu, Jan Błachowicz raczej nie może narzekać, że jego ewentualna kariera piłkarza nie wypaliła i przerzucił się na sporty walki.

Sprawdźcie, jakie wykształcenie ma Jan Błachowicz, klikając w galerię zdjęć poniżej!